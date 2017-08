November noemt dit een spijtige zaak. "De actie meteen volledig stopzetten is een drastische beslissing. Brico zou beter de fraudeurs aanpakken dan de eerlijke spaarders. De winkels zou mensen op zijn minst moeten vergoeden voor hun correct opgespaarde bedrag. Ik heb vernomen dat dat zou gebeuren", zegt hij.

"Naar de toekomst toe nemen winkels best maatregelen zodat spaarzegels niet zo makkelijk na te maken zijn. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een watermerk, een QR-code of een streepjescode. We hopen in elk geval dat dit voorval Brico niet zal ontmoedigen om in de toekomst nog gelijkaardige acties te organiseren."