"We kunnen nog geen spectaculaire groeicijfers voorleggen, maar de cijfers van juli zijn alvast bemoedigend", aldus Van Weyenbergh.

In juli 2016 kwamen de bezettingscijfers nooit boven de 57%, na de aanslagen van maart in dat jaar. Volgens de secretaris-generaal van BHA is een en ander mede te danken aan campagnes van de overheid, zowel van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest als van de federale regering. En daarbij komt dat Tomorrowland, dit keer gespreid over twee weekends, heel wat buitenlanders, goed voor 40.000 overnachtingen, naar Brussel heeft gelokt.

Voor de rest van het jaar hoopt Van Weyenbergh op een groei van het verblijfstoerisme in het Brussels Gewest.