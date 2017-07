De Centrale Hallen was één grote overdekte plaats met glazen daken waar veel licht uit scheen. “Veel van die overdekte plaatsen kan je trouwens nog vinden in grote wereldsteden. In de Hallen werd er alimentatie verkocht, was er plaats voor theater en ijspistes”, aldus Vandenbreeden. Tot 1953 was er ook een hondenrenbaan waar windhonden achter een mechanische haas liepen en waarop stevig werd gewed. “Het was dus een nieuw, bruisend en commercieel centrum in het hartje van Brussel”, aldus Vandenbreeden.