Het Rode Kruis zorgt voor de plasmawissel van een patiënt van wie het plasma vervuild is. Tijdens zijn behandeling moet hij elke dag een grote hoeveelheid plasma krijgen, namelijk 15 zakken. Omdat zijn bloedgroep AB is en maar 6% van de Belgen die bloedgroep heeft, zal de voorraad van het Rode Kruis snel onder druk komen te staan. De patiënt wordt al enkele weken dagelijks behandeld om in leven te blijven.

Plasma doneren is een pijnloos proces, op het prikje van de naald na. Als de vragenlijst invullen en het gesprek met de dokter meegerekend worden, neemt de gift ongeveer een uur in beslag.

Wie plasma wil doneren, kan daarvoor terecht in het plaatselijke donorcentrum. Het wordt aangeraden om een afspraak te maken via de website of telefonisch. Telefoonnummers, openingsuren en adressen zijn beschikbaar op www.rodekruis.be.