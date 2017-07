Naast de vele nabestaanden werd de ceremonie ook bijgewoond door een hele reeks hooggeplaatsten: koning Filip en koningin Mathilde, de Britse premier Theresa May, de Britse prins William en Kate en kroonprins Charles. In een korte toespraak vertelde die over het bezoek in 1922 van zijn overgrootvader koning George V aan Tyne Cot.

