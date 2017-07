De huiszoekingen vonden plaats in Brussel, Jette, Sint-Jans-Molenbeek, Laken en Evere. Ze kaderden in een onderzoek van het federaal parket nadat werd vastgesteld. dat op de online marktplaats localbitcoins.com diensten werden aangeboden om bitcoins in te ruilen tegen contant geld of omgekeerd. Vooral de account ‘Zhao Dong 1982’ bleek in België actief te zijn, meestal in de grensstreek met Nederland en Duitsland.

Voor het inruilen van de bitcoins - voor bedragen van minstens 5.000 euro - werden commissies aangerekend die vele malen hoger liggen dan de gebruikelijke commissies via de gekende kanalen van online exchangers. Het omruilen gebeurde tijdens kortstondige fysieke ontmoetingen met klanten op publieke plaatsen zoals parkings, hotels en fast food restaurants.

Tijdens de huiszoekingen werden 100.000 euro cash geld en 300.000 euro op rekeningen bij financiële instellingen en internetdienstverleners in beslag genomen. Drie personen werden opgepakt. Twee van hen zijn in verdenking gesteld en aangehouden wegens witwassen.