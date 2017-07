Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen sluit zich aan bij de oproep van Adriaenssens om meer aandacht te vragen voor de kwetsbaarheid van minderjarige slachtoffers. "Het is belangrijk om de integriteit van minderjarige slachtoffers veel beter te beschermen. Of dat via de piste van een advocaat moet, moeten we verder bekijken."

Wat Vanobbergen vooral wil aankaarten is dat er een groter bewustzijn gecreëerd moet worden rond de berichtgeving over minderjarige slachtoffers. "Als een kind slachtoffer wordt van een drama - dat kan gaan over moord, maar even goed over een verkeersongeval of pestgedrag - wordt er veel informatie gegeven, informatie die de waardigheid van het slachtoffer aantast. Bij het kinderrechtencommissariaat krijgen we af en toe signalen dat er foto's van kinderen gepubliceerd worden, wat niets bijbrengt aan de discussie. Integendeel, het vergroot de kwetsbaarheid van kinderen en jongeren."

Hij wil dat media beter nadenken over de impact op de omgeving van het slachtoffer of op de kinderen zelf. Het commissariaat heeft al enkele jaren richtlijnen over hoe journalisten en reportagemakers moeten omgaan met berichtgeving over kinderen. "Tot op vandaag zijn er grote verschillen: sommige redacties zijn er heel alert voor, anderen doen dat nog veel te weinig."