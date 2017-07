Milieuorganisatie Greenpeace voelt zich gesterkt door de Duitse rechter om ook bij ons te pleiten voor een dieselban in de stad. "We weten sinds dieselgate dat dieselauto's veel meer uitstoten dan volgens de officiële cijfers. We denken dat steden een zekere urgentie moeten hanteren", klinkt het bij de organisatie. De bestaande lage-emissiezones gaan voor Thijs niet ver genoeg. "Ze zijn een belangrijke eerste stap, maar het grote probleem is dat ze de nieuwere dieselwagens nog tot na 2025 toelaten in onze steden." Die doen het wel beter wat dieselroet betreft, maar stoten nog veel stikstofdioxide uit.

Greenpeace spreekt over een gezondheidscrisis. "In heel België zijn er meer dan tienduizend vroegtijdige overlijdens door luchtvervuiling. Zeker in de steden moeten we kijken naar maatregelen op korte termijn." In de eerste plaats denkt de organisatie aan een verstrenging van de bestaande en geplande lage-emissiezones, maar op middellange termijn wil Greenpeace een volledige dieselban.

In Brussel loopt overigens een soortgelijke rechtszaak als in Stuttgart. "De gewestregering is er voor de rechter gedaagd omdat de regering er volgens de aanklagers te weinig doet om de luchtvervuiling aan te pakken. Wat de rechter in Stuttgard heeft gezegd, heeft een juridisch precedent geschept. We hopen dat dit de Brusselse rechter zal inspireren."