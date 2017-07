Indrukwekkende Last Post geblazen bij herdenking Slag bij Passendale

De Britse prins William en zijn vrouw Kate Middleton en koning Filip en Mathilde hebben de Last Post bijgewoond in Ieper. Vanavond wordt in de stad de 100e verjaardag van de Slag bij Passendale herdacht.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Indrukwekkende Last Post geblazen bij herdenking Slag bij Passendale

De Britse prins William en zijn vrouw Kate Middleton en koning Filip en Mathilde hebben de Last Post bijgewoond in Ieper. Vanavond wordt in de stad de 100e verjaardag van de Slag bij Passendale herdacht.