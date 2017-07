De Last Post wordt elke avond gebracht om 20 uur aan de Menenpoort in Ieper, maar deze keer was het een speciale editie met hoog bezoek. 400 genodigden konden de ceremonie volgen onder wie 200 nabestaanden van personen die op de Menenpoort gegrift staan. Ook de Britse premier Theresa May was aanwezig, net zoals federaal minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) en Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein (Open VLD). Ook heel wat burgemeesters uit de Westhoek waren aanwezig.

Na de traditionele opening door de klaroenblazers van de Last Post Association nam prins William het woord. Hij zei dat honderd jaar na de oorlog Groot-Brittannië en België nog steeds schouder aan schouder staan. Hij reflecteerde over de betekenis van de Menenpoort en de dagelijkse ceremonie. Even later nam ook koning Filip het woord. Hij bracht hulde aan de Last Post Association die al ruim 30.000 keer de Last Post heeft geblazen onder de Menenpoort.

Daarna werd de Last Post dan ook geblazen door de klaroeners en werden kransen neergelegd door de leden van het Britse en Belgische koningshuis, maar ook door negentien vertegenwoordigers van de alle landen die vochten aan het front.

