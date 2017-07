Marc Verhofstede woelt met zijn handen door de aarde. "Tijdens het composteringsproces moet je regelmatig keren. Je moet dat zuurstof blijven geven, beluchten, en tegelijkertijd geven we water bij, want het heeft dorst. Er zit heel wat temperatuur in die hopen, temperatuur is uiting dat er leven is, en leven transformeert de materie in iets wat we humus noemen. Dat is het resultaat van dit hele composteringswerk."

De eigenbereide compost ruikt naar heerlijke bosgrond. "Je ziet dat deze composthoop van 8 weken, kruimelig wordt", legt Marc gretig uit. "Er zit zoveel activiteit in, dat die in staat is een zieke bodem te herstellen. Je kan het vergelijken met een darm waar heel wat darmflora inzit. Als een plant groeit in een bodem, is hij zo afhankelijk van het bodemleven, de plant zijn maag zit in feite in de grond. Als je die composthopen ziet, kan je dat zien als een levend darmkanaal."

"Dat is het verschil met gewone mest", gaat hij voort. "Gronden in akkers waar gewone mest op ligt, hebben te weinig zuurstof, zij hebben die diversiteit aan bodemleven niet meer, en dat zorgt ervoor dat mest heel moeilijk verteert."