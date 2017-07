Stadspoort uit 16e eeuw te bezichtigen in Antwerpen

Liefhebbers van archeologie kunnen vanmiddag in Antwerpen de overblijfselen van de brug van de Rode Poort gaan bekijken. Dat was één van de belangrijkste toegangspoorten van de stad in de 16e eeuw, ze maakte deel uit van de Spaanse omwalling. Je moet wel snel zijn want kijken kan alleen vanmiddag. Begin augustus verdwijnen de restanten weer onder de grond.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Stadspoort uit 16e eeuw te bezichtigen in Antwerpen

Liefhebbers van archeologie kunnen vanmiddag in Antwerpen de overblijfselen van de brug van de Rode Poort gaan bekijken. Dat was één van de belangrijkste toegangspoorten van de stad in de 16e eeuw, ze maakte deel uit van de Spaanse omwalling. Je moet wel snel zijn want kijken kan alleen vanmiddag. Begin augustus verdwijnen de restanten weer onder de grond.