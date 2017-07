Hoe moeten we omgaan met stalking?

De moord op een 18-jarig meisje en haar grootouders in Moere roept heel wat vragen op over stalking. De politie krijgt elk jaar ongeveer 25.000 klachten over stalking binnen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

