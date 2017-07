Het ongeval gebeurde gisterenmiddag. Een 61-jarige vrachtwagenchauffeur reed aan hoge snelheid in op de staart van een file. Hij reed in op de camper van het gezin, waardoor die verpletterd werd.

De vader van het gezin overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Zijn vrouw en zijn zoon werden zwaargewond naar het ziekenhuis gevlogen. De snelweg werd voor een tijd volledig versperd richting Frankfurt.

"Het gezin was op de terugweg van vakantie", zegt burgemeester Johan Van Durme van Oosterzele, waar het gezin woont. "Ze baten een restaurant uit in Velzeke, een deelgemeente van Zottegem, maar ze wonen in Oosterzele.

"De moeder en zoon werden naar twee ziekenhuizen in Duitsland gebracht. Ze worden allebei in een coma gehouden. Ik ben vandaag bij de nabestaanden geweest en de dienst slachtofferhulp van de lokale politie is het nieuws komen vertellen. De verslagenheid is groot, het is verschrikkelijk."