Twee dodelijke ongevallen in de provincie Namen

In Froidchapelle is een Nederlandse fietser van 72 aangereden, de man maakte een fietstocht van 1.000 kilometer. Hij overleed ter plekke, de automobilist pleegde vluchtmisdrijf. Ongeveer op hetzelfde moment, rond 3 uur vannacht, werd in Florée een voetganger aangereden toen hij de straat overstak tijdens een dorpsfeest. Ook hij was op slag dood.