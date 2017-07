Jaarlijks moeten uitbaters van luchthavens een studie laten uitvoeren over de geluidshinder die luchthavens betekenen voor de buurt, een zogeheten geluidscontourenrapport. Daarop is te zien welke buurten hoeveel geluid te verwerken krijgen.

In 2016 kreeg de luchthaven heel wat extra passagiers te verwerken door uitgeweken vluchten na de aanslag in Zaventem. Dat was ook in het rapport te zien. Het totale aantal vliegbewegingen nam af, maar er waren wel meer vluchten met zwaardere toestellen, afkomstig van Zaventem, zegt hoogleraar Christ Glorieux (KU Leuven).

Daardoor steeg volgens Gazet Van Antwerpen, die het nieuws vrijdag uitbracht, de geluidszone van 50 decibel 's avonds met 18 procent. Het aantal inwoners in die geluidszone nam met 30 procent toe. Het aantal 'potentieel sterk gehinderden' steeg van 315 naar 395. Tegelijk blijkt dat alle resultaten ruim onder de maximumnormen liggen.

Dat beaamt ook luchthaven-CEO Marcel Buelens. "We hebben twaalf AVRO-toestellen extra gehad voor Brussels Airlines, maar zelfs met de uitwijkoperatie bleven we ruim binnen onze milieuvergunning. Daartegenover staat dat we de luchthaven commercieel ontwikkelen. Er zullen een aantal vluchten bijkomen. Vandaag hebben we zes tot acht commerciële vluchten per dag. Ik verwacht dat dat naar 20 tot 25 zal gaan op een ganse dag. Dan blijven we nog binnen de vergunning."

Hij wijst er ook op dat de milieuvergunning een stapsgewijze daling van het aantal trainingsvluchten oplegt, van 36.000 een aantal jaar geleden, tot 8.000 in 2024.