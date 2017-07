Helikopter onderzoekt of grondwater zoet of zout is

De Vlaamse Milieumaatschappij laat onderzoeken waar er zoet water in de grond zit en waar het zout is. Daarvoor vloog er vandaag boven het Meetjesland in Oost-Vlaanderen een helikopter met speciale apparatuur.

