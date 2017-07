“We zien al die flexi-jobs naar de horeca trekken. Ik ben blij dat we er nu ook zullen kunnen op rekenen. Mensen die dat willen doen en graag doen, zullen zeer welkom zijn bij ons. Zeker op piekmomenten of bij ziektes en in de weekends”, zegt Eddy Van Damme van Bakkersbond Vlaanderen, in "De ochtend" op Radio 1. “Het is niet de bedoeling dat dat een voltijdse gast wordt, maar iemand die inspringt als het nodig is. En het is soms nodig. Dus hoop ik dat ze de weg vinden naar ons. Zeker in weekends en op feestdagen.”

Op zo’n flexi-job betaalt een werknemer geen belastingen of sociale lasten. Het systeem werd oorspronkelijk ingevoerd om zwartwerk in de horeca weg te werken. Maar er komt wel kritiek vanuit vakbondshoek die de regeling als een mogelijke bedreiging zien. “Moeten ze niet voor vrezen, iedereen die als bakker afstudeert, vindt werk en kan doen wat hij of zij wil doen”, zegt Van Damme nog. Het is gewoon een vorm van extra ruimte op kritieke momenten, niet min, maar ook niet meer. Ik vind dat de vakbonden hier geen gelijk in hebben. Ze schetsen een probleem dat er niet is. Die flexi-jobs zijn net nuttig omdat er een personeelstekort is.”