Auteur: Jan Lebacq

Jan Lebacq Het grootste deel van het smeulende hooi en stro is uit de grotten in Kanne verwijderd door de brandweer. De gemeente Riemst spreekt van tachtig tot vijfentachtig procent. Vorige donderdag ontstond er brand in de merkelgrotten. De geëvacueerde omwonenden mogen naar huis als de brand geblust is.