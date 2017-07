Waar hopen de "transitmigranten" aan het Noordstation op? Een getuigenis

In en rond de buurt van het Noordstation en Maximiliaanpark in Brussel lopen er sinds enkele weken opnieuw enkele honderden migranten rond. Velen van hen hopen tot in Engeland te raken, maar ook dat is niet altijd het beloofde land meer, vertelt één van die "transitmigranten". "Elk land waar het veilig is, is voor ons goed."

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Waar hopen de "transitmigranten" aan het Noordstation op? Een getuigenis

In en rond de buurt van het Noordstation en Maximiliaanpark in Brussel lopen er sinds enkele weken opnieuw enkele honderden migranten rond. Velen van hen hopen tot in Engeland te raken, maar ook dat is niet altijd het beloofde land meer, vertelt één van die "transitmigranten". "Elk land waar het veilig is, is voor ons goed."