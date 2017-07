Het personeel van de gemeenschapsinstelling De Zande die vestigingen in Ruiselede, Beernem en Wingene heeft, is niet te spreken over de beslissing van minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Er werd algemeen verwacht dat de waarnemende algemeen directeur zou benoemd worden, nadat hij geslaagd was voor het examen. Omdat een andere kandidaat voor de job wel benoemd werd, mocht de waarnemende algemeen directeur vertrekken. Tijdens zijn drie jaar als dienstdoende algemeen directeur was hij geliefd bij het personeel vanwege zijn managementstijl en manier van communiceren.

Nadat bekend was geraakt dat de waarnemende algemeen directeur niet benoemd zou worden, vroeg het personeel het hoofdbestuur waarom de benoeming naar een andere kandidaat ging. Er werd echter geen reden gegeven. Volgens vakbondsafgevaardige voor het ACOD Martine De Visser zet dat de deur open voor speculatie. Ze zegt dat hij door zijn kritische houding bij het hele gebeuren de laan is uitgestuurd en monddood is gemaakt. In een bericht naar het kabinet-Vandeurzen spreken de vakbonden van "Turkse toestanden". De vakbonden waarschuwen in het bericht ook dat acties onvermijdelijk zijn als de administrateur-generaal van Jongerenwelzijn de directeur niet laat terugkeren.

Het kabinet van de minister zal nu gesprekken voeren met verschillende personeelsleden en hen alle kansen geven. In de tweede helft van augustus zou het kabinet samenzitten met de vakbonden om de kwestie te bespreken. De Visser zegt dat het personeel zich niet zal neerleggen bij de beslissing als dat overleg niets oplevert en in actie zal komen.