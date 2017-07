Entertainen, troosten, achterwerken afvegen, het valt allemaal binnen het takenpakket van de animator. 70% doet dat zelfs vrijwillig of tegen een kleine vergoeding. Het tekort aan animatoren doet daarom soms vermoeden dat jongeren niet langer geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk. Volgens Bert Breugelmans van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk is dat niet het geval: “Er staan nog evenveel vrijwilligers op het speelplein als vroeger. De nieuwe vrijwilliger staat wel minder weken op het speelplein, waardoor we meer jongeren nodig hebben.”