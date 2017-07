De advocaat van de drie betrokkenen, Kris Wagner is tevreden met de uitspraak. "Het is geen uur van triomf, maar een uur dat bewijst dat de democratische rechtsstaat nog altijd staat. Het kan niet door de beugel dat men de reputatie van iemand nodeloos verwoest. Dat dreigde hier wel te gebeuren en dat is een halt toegeroepen door de rechter."

Vanavond of morgen zullen zijn cliënten dan toch naar het festival kunnen gaan, "zonder mediacircus, zoals elke festivalganger".

Deze uitspraak verandert evenwel niets voor de andere geweigerde festivalgangers, zij blijven in de kou staan. Voor een deel van het was het sowieso al te laat omdat ze tickets hadden voor vorig weekend, een ander deel had geen proces aangespannen dus zij mogen niet binnen. Wel kunnen ze later nog een proces beginnen voor de gewone rechter om bijvoorbeeld een schadevergoeding te eisen.