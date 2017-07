Ruim drie jaar geleden vertrok de Kortrijkse Syriëstrijder via Turkije naar Syrië om daar samen met twee kompanen te gaan strijden voor IS. Na hun vertrek liet de onderzoeksrechter afluisterapparatuur plaatsen in het appartement van zijn broer in Kortrijk.

Zo vingen de speurders een telefoongesprek op van die broer en twee andere mannen. Daarin stelde hij voor om iemand "kapot te maken" op de Markt in Brugge of een aanslag te plegen door twee politieagenten te gijzelen.

Er werd een gerechtelijk onderzoek opgestart naar de drie mannen, waaruit bleek dat de verdachte geregeld telefonisch contact had met zijn broer in Syrië. Hij zou in totaal 2.750 euro opgestuurd hebben naar Syrië. Daarnaast maakte hij Facebook-profielen en mailadressen aan op vraag van zijn broer en probeerde hij mensen te rekruteren door met hen te kijken naar propagandavideo’s van IS.