"Supporters zijn ongelofelijk belangrijk voor een voetbalclub, dat is een understatement. Bij Waasland-Beveren is dat niet anders, integendeel. We beseffen dat we nog veel meer moeten doen voor onze supporters", zo schrijft Waasland-Beveren op zijn site. Dat "veel meer doen" betekent onder meer dat de club vanaf volgend seizoen de prijs voor de pintjes zal verlagen, met vijf procent. En dat supporters "ook halve liters zullen kunnen verkrijgen", voegt de club eraan toe. Bovendien zijn pintjes van 25cl voortaan ook uit den boze op Waasland-Beveren, de club schenkt enkel nog "biertjes van 33 en biertjes van 50cl". Duidelijk met de nadruk op -tje.

"Dit begrijp ik echt niet", stelt Marijs Geirnaert van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, VAD. "Er is een algemene tendens dat mensen minder alcohol drinken", weet Geirnaert, "en je kan dat ondersteunen door de prijs te verhogen en de hoeveelheid te beperken. Er is een richtlijn waarbij wordt gesteld dat het het best is om je alcoholverbruik te beperken tot 10 standaardeenheden per week. Eén zo'n eenheid is 25cl."

"Waasland-Beveren doet dus eigenlijk het tegenovergestelde", zegt Geirnaert. "Ik weet dat alcohol best een sfeerschepper kan zijn, maar de voetbalclubs dragen een verantwoordelijkheid. Elke club wordt namelijk ook geconfronteerd met de negatieve gevolgen van overmatige alcoholconsumptie: verbale en fysieke agressie, vandalisme en verkeersongevallen. Clubs moeten zich ervan bewust zijn dat ze mensen kunnen helpen om hun alcoholverbruik te verminderen, maar enkel als ze hun prijsbeleid op de juiste manier aanpassen."