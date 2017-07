Zware brand in Iepers flatgebouw

In Ieper, in de westhoek heeft het gebrand in een appartementsgebouw van een sociale huisvestingsmaatschappij. In de flats woonden vooral senioren. Er vielen geen gewonden. 16 mensen gingen wel preventief naar het ziekenhuis met rookklachten, 20 anderen werden naar een opvangcentrum gebracht.

