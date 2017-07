Vooral merels zijn hypergevoelig voor het virus, maar ook huismussen en uilen zijn er niet tegen opgewassen. In Duitsland registreerde men al 87 vogelsoorten uit 14 families als usutu-slachtoffer. In 2013 stierven in Duitsland ook 2 gewone dwergvleermuizen aan het virus.

De steekmug zorgt voor de overdracht en het slachtoffer dient als een soort ‘versterker’. Het usutu-virus verspreidt zich vooral in een stedelijke omgeving en tast daarom vooral echte stadsvogels aan, zoals de merel. Muggen die het slachtoffer steken, zorgen zelf voor de verdere verspreiding.

De vermoedelijke nieuwe uitbraak is zeer slecht nieuws, want het muggenseizoen is met de recente regen nu pas echt losgebarsten en het kan nog een hele poos aanhouden. De natuurverenigingen vrezen dan ook dat de impact van de nieuwe uitbraak een nog desastreuzere omvang zal krijgen dan die van vorig jaar. Dat zagen we ook in Duitsland: door jaarlijkse uitbraken tussen 2011 en 2013 verdween daar een groot deel van de merelpopulatie en 88% van de slachtoffers waren merels. In het verleden stelde men vast dat na een eerste piek bij 70% van de populatie een immuniteitsopbouw plaatsvond, maar dat effect bleef helaas geen jaren overeind.

Zodra wordt bevestigd dat het inderdaad om usutu gaat, kunnen we alleen maar hopen dat het snel kouder wordt, zodat het virus tegen de grote lijstertrek (vanaf midden september) is overgewaaid. Anders is het risico van een nog snellere verspreiding zeer groot.