Eenzelfde verhaal horen we bij Younes (17), die te voet vanuit Italië is doorgereisd naar ons land, alleen. Zijn ouders zijn gestorven, in Eritrea. Twee maanden al verblijft hij hier intussen, op straat. Ook zijn plan is duidelijk: doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk om daar asiel aan te vragen. "Naar Italië wil ik niet: daar is geen plaats voor mij, geen school, geen eten", vertelt hij. "Ook hier in België krijg ik geen hulp. Het is moeilijk, maar in het Verenigd Koninkrijk wordt het beter."

Welke pogingen Younes heeft ondernomen om een toekomst op te bouwen in ons land, kan hij niet goed omschrijven. Omdat hij vingerafdrukken heeft laten nemen in Italië, kan hij in ons land dus geen asiel aanvragen. Younes wil hier vooral weg, met de bus, zoals de verongelukte jongen Omar, al is hij zich bewust van het gevaar. "Ik kan sterven, ja. Maar waarom zou ik het niet proberen? Ik heb een goede kans om er te geraken, en ik ben alleen. Ik heb twee keuzes: sterven of de ultieme kans grijpen."