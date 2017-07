Gemiddeld doet een slachtoffer van intrafamiliaal geweld pas aangifte na 35 incidenten. "Er zijn verschillende redenen waarom die stap naar de politie op zich laat wachten. Partnergeweld is een complex fenomeen: in principe gaat het om mensen die elkaar graag zien of graag gezien hebben, en waar er plots geweld in de relatie sluipt. Dat geweld heeft meestal niet meteen fysieke gevolgen, maar bouwt zich langzaam op", legt Stevens uit.

"De vraag is dan wanneer je als slachtoffer de stap naar hulp of een aangifte zet, want tussen beide zit nog een verschil. Er rust nog steeds een taboe op het onderwerp, en daardoor ligt de drempel om naar de politie te stappen hoog. Mensen kennen de procedure na een aangifte ook onvoldoende, of vrezen misschien dat ze niet meer in hun huis kunnen blijven, of hun kinderen gaan verliezen."