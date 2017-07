Child Focus voert een campagne met een rodeo-surfplank, waarmee jongeren kunnen ondervinden dat surfen met vallen en opstaan gebeurt. De doelgroep zijn niet enkel de jongeren zelf, maar ook ouders en grootouders.

De organisatie zet hiermee haar hulplijn rond veilig internetten in de kijker, die te bereiken is via telefoon (116.000) of mail clickhelp@childfocus.org. Ook op de website, Clicksafe.be, zijn tips voor veilig internet te vinden. Child Focus ontving vorig jaar via die kanalen 371 vragen over onder andere ongewenst online contact.

De surfplank is onder meer te vinden in Koksijde, Middelkerke en Wenduine.