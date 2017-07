Auteur: Jan Lebacq

Jan Lebacq Tijdens de hittegolf eind vorige maand zijn er in België meer mensen gestorven dan er werd ingeschat. Er zijn in totaal 235 mensen meer overleden in die periode, wat het totaal op 2.080 sterfgevallen brengt. Meer dan de helft waren mensen ouder dan 85 jaar, namelijk 127. Dat blijkt uit gegevens van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).