Zaterdagnamiddag heeft een minderjarige jongen aan het station van Brussel-Noord zich verstopt onder een bus van reismaatschappij Flixbus die naar Groot-Brittannië reed. Kort na het vertrek is hij gevallen en overreden. De jongeman werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar bezweken aan zijn verwondingen. Het parket van Brussel zegt dat het zou gaan om een jongen van 17 uit Soedan.

Volgens Paul Cremers van Flixbus proberen migranten elke dag onder of in de bussen in Brussel te kruipen. "We rijden met zeven lijnen dagelijks naar Londen en op het punt in Brussel waar we de mensen oppikken, proberen er regelmatig vluchtelingen op de bussen te raken. Op allerlei manieren: ze kruipen onder de bus, ze kruipen in koffers, of in koffers in de koffer."

Flixbus zelf tracht al maatregelen te nemen om dit te voorkomen. "We hebben security met snuffelhonden en parkwachters ingezet en we hebben speciale trainingen voor de chauffeurs. We hebben ook de onderkant van de bus afgedekt, zodat het onmogelijk is om nog onder de bussen te geraken. Maar toch gebeurt het nog."

De busmaatschappij is nu vragende partij voor meer politiecontroles op knelpunten zoals de halte in Brussel, om zo in de gaten te houden wat er allemaal gebeurt.