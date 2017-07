Voor Europa is het nu of nooit, is de boodschap. "Turkije heeft een rode lijn overschreden en de Europese leiders moeten nu een duidelijke boodschap sturen naar de Turkse autoriteiten dat de relaties tussen de Europese Unie en Turkije nu herzien moeten worden", aldus Shetty.

De actievoerders scandeerden slogans voor reuzegrote figuren die de opgesloten mensen voorstelden. Tien Turkse activisten, onder wie de directrice van Amnesty voor Turkije, Idil Eser, werden op 5 juli opgepakt. Zes van hen werden in voorlopige hechtenis genomen, terwijl vier anderen werden vrijgelaten en onder toezicht van het gerecht geplaatst. De militanten worden beschuldigd van misdaden namens een terreurorganisatie, "belachelijke en ongegronde beschuldigingen" volgens Amnesty. De organisatie benadrukt dat de militanten enkel de mensenrechten hebben verdedigd en niets laakbaars hebben gedaan.