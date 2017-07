Het was een van de hardste veldslagen aan het Westelijk Front van de Eerste Wereldoorlog. De Slag bij Passchendaele roept meteen beelden op van het dorpje dat door de regen in een modderpoel veranderd was en waar de soldaten als het ware verdwenen in de modder. Die modder was bijna even gevaarlijk als het nieuwe chemische wapen Yperiet of mosterdgas, dat rond die tijd voor het eerst gebruikt werd.