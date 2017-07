Verdachte van moord op Sofie Muylle maand langer in de cel

Wanneer het nieuwe verhoor kan plaatsvinden, is nog niet duidelijk. De speurders en onderzoeksrechter zijn immers met vakantie. De verdediging benadrukt nog eens dat hun cliënt zijn volle medewerking zal verlenen.

Het levenloze lichaam van Sofie Muylle werd op 22 januari om 12.20 uur teruggevonden onder een terras aan de Zeedijk in Knokke. Op camerabeelden was te zien hoe C. in een opvallende blauwe jas rondhing op de plaats waar Muylle aangetroffen werd.

Nadat hij werd opgespoord in Roemenië, bleek dat zijn DNA overeenkwam met DNA-sporen die werden gevonden op het lichaam van het slachtoffer. Tot vandaag beroept hij zich echter op zijn zwijgrecht.