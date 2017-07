Plats initiatief heeft in Frankrijk al behoorlijk wat weerklank gekregen in de pers en op sociale media. Hij pakte al onder meer Parijs en Marseille al aan. Momenteel reist hij 3 maanden lang door Europa. Die 8.000 kilometer langs mogelijk vervuilde plekken legt Plat al liftend af.

"Afgelopen weekend ging ik afval rapen op Lollapalooza-festival in Parijs. Tegen het einde van veel festivals ligt de grond meestal bezaaid met bergen afval, hoewel er onder de bezoekers net heel wat jonge, geëngageerde mensen rondlopen die een handje uit de mouwen willen steken. Voorbije week heb ik ook twee stranden in Bretagne onder handen genomen. Op beide plaatsen kreeg ik vrij veel hulp, ik merk dat het in steden moeilijker gaat", zegt hij. "Daar kom je meer toeristen tegen, en die willen op vakantie niet meteen de handen uit de mouwen steken."

Vanmorgen is Plat voor het eerst in Brussel, om de situatie hier te bekijken. "Ik heb nu enkele kilometers gewandeld in het hart van de stad, en ik merk dat jullie hoofdstad qua afval niet moet onderdoen voor Parijs of Londen. Voorlopig ben ik alleen aan de slag, maar misschien krijg ik later nog gezelschap. Hier is in elk geval veel werk aan de winkel."