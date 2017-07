De Japanse duizendknoop is een exoot: de plant heeft zich in onze regionen gevestigd, maar komt er natuurlijk gezien eigenlijk niet voor. De plant is behoorlijk agressief en kan tot 10 centimeter per dag groeien, zowel bovengronds als ondergronds. Omdat de plant zo snel groeit, raken verkeersborden of wegen bijvoorbeeld in geen tijd overwoekerd. Een efficiënte bestrijdingsmethode bestaat er nog niet.

Ook in ons land duikt de plant op langs wegen en fietspaden, bevestigt Wegen en Verkeer. In welke mate de plant een probleem vormt voor de verkeersveiligheid is niet duidelijk, maar als dat zo is dan komt Wegen en Verkeer in concrete situaties wel tussenbeide. "In principe kiezen we voor wat we "nulbeheer" noemen: we bakenen de zone met duizendknoop af met opvallende nylondraad en palen. Op die manier weten onze mensen dat ze die plant niet mogen snoeien, omdat hij mogelijk nog harder gaat woekeren dan", legt Veva Daniëls uit.

"We blijven dus zo veel mogelijk van de plant af, tenzij bijvoorbeeld fietspaden onberijdbaar zijn, of verkeersborden niet langer zichtbaar zijn. Dan gaan we manueel bijsnoeien. Een andere manier om de Japanse duizendknoop aan te pakken is er nog niet."