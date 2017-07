Een jaar geleden kwam Geert Versnick, Oost-Vlaams gedeputeerde voor Open VLD, in opspraak omdat hij tot 6000 euro kreeg van bouwbedrijven voor een diner. Terwijl hij als gedeputeerde meebesliste over verkavelingen en bouwvergunningen. In ruil voor de financiële steun vermeldde Versnick de sponsors in zijn speech. Binnenkort zijn zulke grote bedragen verboden. Een ondernemer zal maximaal 2000 euro per jaar mogen uitgeven aan sponsorgeld voor politici. En een politicus mag niet meer dan 500 euro per sponsor krijgen.