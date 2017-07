De jongeman had zich ongezien vastgemaakt aan de onderkant van de Eurolines-bus richting Calais, maar vrijwel meteen nadat de bus vertrok is hij ervan gevallen, waarna hij werd overreden. De chauffeur had op dat moment niet door wat er gebeurde.

Het slachtoffer is nog naar de Kliniek Sint-Jan in Brussel gebracht, maar is daar overleden. Dat bevestigt het Brusselse parket. Er is nog geen informatie bevestigd over identiteit van de jongeman. Het parket heeft morgen meer informatie op een persconferentie.