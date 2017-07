Sinds de wet van 8 mei 2014 kunnen ouders voortaan uit vier familienamen kiezen voor hun kinderen: die van de vader, de moeder of een combinatie van beide met hetzij deze van de vader of de moeder vooraan. De uitzondering is als er in het gezin als er in het gezin al kinderen uit dezelfde moeder en vader geboren werden. In dat geval blijven wat de naamgeving betreft de vroegere bepalingen gelden.

Van de 104.227 Belgische kinderen die in 2016 geboren werden, kregen er 5.526 - of 5,3 procent - een dubbele naam. In 4.690 gevallen kwam hierbij de naam van de vader vooraan, in de 836 andere de naam van de moeder.