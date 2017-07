Het VAPH wijst er ook op dat jongeren al op hun 17e kunnen beginnen met het opstellen van hun ondersteuningsplan. Dat is het plan waarin de persoon met een handicap zorgvuldig in kaart brengt wat zijn ondersteuningsnood is. Dat plan is ook nodig om een persoonsvolgend budget of een verhoging ervan aan te vragen. Net omdat die procedure wat tijd in beslag kan nemen, wordt aangeraden om niet te lang te wachten met het opstellen ervan.