Marghem wil illegale handel beschermde diersoorten strenger bestrijden

Vanaf september stelt de minister meer inspecteurs aan om controles uit te voeren. Marghem kondigde dat aan in Pairi Daiza, want daar worden heel wat in beslag genomen dieren opgevangen.

