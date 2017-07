Ook nu nog duiken er "nieuwe" namen op. Een voorbeeld? De piste Pilarski die tot die nieuwe zoekactie in Adinkerke heeft geleid. Patrick Pilarski, een zware jongen uit de omgeving van Brussel. Volgens een informant zou de crimineel begin 1986 door een versperring van de rijkswacht gereden zijn. In zijn wagen zouden wapens verstopt zijn die in geen geval gevonden mochten worden door de speurders, wapens die mogelijk gebruikt geweest zijn door de Bende van Nijvel.

Die informant, aan wie Pilarski zijn verhaal jaren geleden gedaan heeft, doet nu zelf voor het eerst zijn verhaal in "Terzake". Anoniem weliswaar. "Plots kwam hij met een verhaal dat hij ergens door een versperring gereden was. Waar? Wie? Dat weet ik niet. Maar hij is naar het huis van zijn ouders gereden waar hij de wapens verstopt heeft op het toilet. De politie is het huis binnengekomen omdat ze dachten dat hij daar was. Maar die dwazeriken hebben niet eens in het toilet gekeken, vertelde Pilarski mij." De vader van Pilarski zou in paniek de wapens in het meer achter zijn huis hebben gegooid. Exact waar de speurders nu dreggen in Adinkerke.