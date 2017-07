90 jaar geleden werd de Menenpoort ingehuldigd

Precies 90 jaar geleden onthulden de toenmalige koning Albert I en de Britse legermaarschalk Plumer de Menenpoort in Ieper. Op de poort staan de namen van meer dan 54.000 Britse soldaten die geen bekend graf hebben. De poort is sinds 1927 een unieke herdenkingsplek in de Westhoek.

