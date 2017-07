Wie warmere oorden wil opzoeken, moet dezer dagen richting Adriatische Zee - regio oostkust Italië, Slovenië en Kroatië - met temperaturen van 35 tot 40 graden.

In eigen land beleven we een zogenoemde koele periode onder invloed van de lage drukgebieden. Met andere woorden: vandaag stellen we het met temperaturen rond 19 graden en neerslag. Die regen blijft volgens de jongste weerkaarten aanhouden tot en met vrijdag. De temperatuur stijgt wel lichtjes met maxima tot 22 graden.

Voor echt droog en vooral lekker warm weer moeten we wachten tot het weekend. Zaterdag stijgt het kwik in het centrum van het land tot 25 graden, zondag zelfs tot 30 graden. Nadien is een lokaal onweer niet uitgesloten.