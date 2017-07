Alain Remue: "Jammer genoeg niet het eerste slachtoffer in meer van Bütgenbach"

De Cel Vermiste Personen heeft de vermiste jongen snel teruggevonden in het meer van Bütgenbach. "Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Het meer van Bütgenbach is verraderlijk", zegt Alain Remue.

