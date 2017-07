Auteur: Yasmina Vanoverschelde, Joppe Matyn

Yasmina Vanoverschelde, Joppe Matyn In Nederland is bezorgdheid ontstaan over de app Musical.ly. Dat is een app die erg populair is bij kinderen en waar ze playback- en dansfilmpjes met elkaar kunnen delen. De applicatie blijkt niet erg veilig te zijn. De filmpjes kunnen namelijk gemakkelijk worden onderschept als ze worden geüpload via een openbaar wifi-netwerk. Ook in ons land is de app enorm populair.