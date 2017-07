“Het is beter dat je gaat zwemmen op plaatsen waar ook de zwemwaterkwaliteit wordt getest want die moet aan veel hogere eisen voldoen dan de algemene waterkwaliteit. Daar wordt ook gekeken of er bacteriën inzitten waardoor je veel sneller ziek kan worden. Dat is wellicht ook gebeurd bij die scoutsgroepen in Wallonië”, zegt Smet.

De Vlaamse Milieumaatschappij controleert de 42 zwemzones aan de kust en de erkende zwem- en recreatievijvers in heel Vlaanderen geregeld. De kwaliteit van het zwemwater staat daar duidelijk aangegeven. “Als die niet goed is, dan wordt de uitbater verwittigd of aan de kust is dat dan de burgemeester. Dan komt er een advies van de collega’s van het Vlaams Agentschap-Toezicht Volksgezondheid. Eventueel kan er dan een zwemverbod uitgevaardigd worden”, aldus Smet.