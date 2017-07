Toeristen die 's nachts vertrekken, komen 's morgens op de traditionele knelpunten aan. Wie bijvoorbeeld om 2 uur 's nachts vertrekt richting de Provence, komt om 9 uur op de A6 en nog later aan de regio rond Lyon en de A7, een as waarop je afgelopen weekend om 8.30 uur al meer dan 45 minuten verloor. Als je op de middag vertrekt, bereik je die knelpunten pas 's avonds, als er minder verkeer is.

Mensen die een overnachting boeken onderweg, verliezen zelfs meer dan een uur. Dit komt doordat ze vaak op vrijdagavond na het werk vertrekken en dan in de avondspits zitten. Bovendien vertrekken zij ook de tweede ochtend vaak pas na een uitgebreid ontbijt en komen zij opnieuw op de knelpunten aan als de files daar al aan het vormen zijn. Dit is ook de groep die het grootste aantal kilometers aflegt.

Uit de VAB-Zomerbarometer blijkt nog dat 26 procent van de vakantiegangers bij file overweegt om een andere route te nemen via secundaire wegen. Dertig procent blijft staan in de file en 30 procent neemt een pauze. "Je moet voorzichtig zijn met toestellen die een andere route bepalen op basis van de verkeersinformatie. In vele gevallen is het beter om te blijven aanschuiven, dan om honderden kilometers extra te rijden, want ook de lokale wegen slibben snel dicht tijdens rode en zwarte zaterdagen", waarschuwt VAB.

VAB verwacht dit weekend al veel files op de wegen, maar het weekend van 29 juli wordt nog erger. Dan is het in Frankrijk "zwarte zaterdag".