In het slechtste geval zal de brand vanzelf moeten doven, en dat kan lang duren. Mark Vos: "Dan spreken we van een aantal weken. En dan moeten we bekijken wat we gaan doen met die rook die nog altijd uit die grotten komt, en hoe we dorpen in de omgeving daarvan gaan vrijwaren."

Door de brand is er ook veel rookschade in een feestzaal die deels in de mergelgroeve ligt.